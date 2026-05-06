Quartier résidentiel Super affaire ! appartement 4 pièces spacieux avec terrasse, ascenseur et parking à l'entrée du quartier prisé haotsar de hadera !

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BZH
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous propose un appartement plein de charme, au centre-ville de Hadera, rue Harav Ovadia Yossef, un appartement lumineux à un prix exceptionnel !
Caractéristiques :
⭐ Appartement 4 pièces d'environ 100 m²
⭐ Grand salon avec espace salle à manger dédié
⭐ Terrasse ensoleillée
⭐ Suite parentale avec salle de bains
⭐ Deux salles d'eau, deux toilettes
⭐ Portes neuves, climatisation
⭐ 5ème étage avec ascenseur
⭐ Parking
⭐ Pièce sécurisée commune au pied de l'immeuble
⭐ Faibles charges !
Immeuble bien entretenu en bordure du centre-ville, à proximité des commodités, centres commerciaux, écoles, communautés, transports...
Un emplacement de premier choix !
Achat possible à distance.
Contactez-nous : Ra'hel Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
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