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Quartier résidentiel

Conseil régional Hof Ashkélon, Israël
depuis
$2,00M
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ID: 35662
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Conseil régional Hof Ashkélon

À propos du complexe

Un beau Rez de jardin 3 pieces quartier Ir Ayaine

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Conseil régional Hof Ashkélon, Israël
Loisirs

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