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Quartier résidentiel Bonne affaire

Ascalon, Israël
depuis
$845,000
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ID: 36425
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

penthouse 5 pcs 127 m+ 60 m2 de terrasse 2 parking petit immeuble plein pied rue calme

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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