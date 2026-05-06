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Quartier résidentiel Beau 4 pièces dans un nouvel immeuble du nouveau nord près de la place bâle avec mamad, balcon et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,39M
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ID: 35680
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Prof Schorr, 11

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! 9, rue Professeur Shor Dans un nouveau programme immobilier signé Adam Shuster Spacieux appartement de 4 pièces Surface habitable de 98 m² + terrasse ensoleillée de 12 m² ! Au 4ème étage (immeuble avec 2 ascenseurs) L'appartement est très lumineux grâce à ses grandes fenêtres. Cuisine rénovée. L'appartement donne sur la paisible ruelle Epstein. Orientation : Est et Nord. Place de parking privative. Parking souterrain. Cave de 4 m².

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Tel-Aviv, Israël
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