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Quartier résidentiel Appartement à louer à mamilla

Jérusalem, Israël
depuis
$13,600
06/05/2026
$13,600
05/05/2026
$13,520
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6
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ID: 35879
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mamilla

À propos du complexe

Villa 180 mètres + 150 mètres d'espaces extérieurs 3 chambres 3 salles de bains Parking Meublé Parking à Waldorf 11000 ₪

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Jérusalem, Israël
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