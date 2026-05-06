  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam

Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$2,62M
;
6
Laisser une demande
ID: 35793
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaZfira

À propos du complexe

Rue Hatsfira à Bat Yam, ruelle calme à 200m de la plage et proche du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv Projet Pinoui-Binoui (immeuble neuf) en fin de construction idéalement placé. Cahier des charges haut de gamme Livraison prévue en juin 2026

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$775,200
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$595,000
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,81M
Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,48M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,45M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf a 200m de la plage - rue hatsfira - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,62M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Netanya, Israël
depuis
$2,28M
À vendre – Duplex penthouse 5 pièces avec terrasse panoramique et piscine Superbe duplex penthouse situé aux 11ᵉ et 12ᵉ étages, offrant des vues dégagées et un espace de vie moderne et lumineux. L'appartement comprend 119 m² au 11ᵉ étage avec une terrasse de 12 m², ainsi qu'une chambre pare…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pièces bien situé
Quartier résidentiel 3 pièces bien situé
Quartier résidentiel 3 pièces bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,598
Bien agencé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$775,200
Afridar 5 pièces proche de la mer, investissement récent et spacieux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller