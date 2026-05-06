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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové dans une rue calme près de ben gourion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,20M
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8
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ID: 35582
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaPardes, 2

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité 14, rue Hapardes Rue calme au cœur du vieux nord, à proximité de Ben Gourion et Kikar Rabin Charmant appartement 3 pièces entièrement rénové et très lumineux Agencement optimal 47 m² 3e étage et demi (sans ascenseur) Potentiel prometteur

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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