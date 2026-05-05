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Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

Jérusalem, Israël
depuis
$1,04M
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5
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ID: 36498
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

À propos du complexe

AFFAIRE ! Kiriat Yovel limite Ramat Charet, immeuble neuf après Tama 38, lobby et ascenseur, au pied du futur tramway et à deux minutes du centre commercial Malha. Penthouse 4 pièces 80m2 avec une immense terrasse de 80m2 souccah : terrasse fermée en partie avec une véranda au toit électrique, le tout surplombant une vue panoramique de Jérusalem ! Dans le penthouse : cuisine moderne équipée, suite parentale avec salle de bain, 2ème salle de bain, climatisation centrale, 3 orientations, pièce sécurisée, grande cave et parking en partie couvert. L'immeuble est en procédure avancée pour ajouter 50m2 habitable au penthouse !

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Jérusalem, Israël
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