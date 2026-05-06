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Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka

Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
06/05/2026
$1,24M
05/05/2026
$1,23M
;
10
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ID: 35884
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Baka, dereh beit Lehem 49, au-dessus d'une maison authentique, 2e étage sans ascenseur, 4 pièces (mamad), 2 douches, 2 toilettes, 89 m2, terrasse souccah 7 m2, bon état, lumineux, vue dégagée. 3650000 shekels

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Jérusalem, Israël
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