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Quartier résidentiel Programme neuf ! 15/85 sans indexation

Netivot, Israël
depuis
$425,880
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ID: 36465
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

À propos du complexe

Programme neuf dans le nouveau quartier de Netivot. Conditions de paiement sans précédent. 3 ans de construction. Sans indexation.

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Netivot, Israël
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