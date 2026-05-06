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Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$19,50M
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ID: 35568
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 3

À propos du complexe

Penthouse de luxe dans le Vieux Nord avec vue sur la ville et la mer. 4.5 pièces de 168 m² avec 2 balcons de 48 m² et 26 m². Superbe terrasse privée sur le toit de 40 m². 3 grandes chambres et une plus petite. 3 salles de bains. Immeuble neuf haut de gamme avec ascenseur et 2 places de parking privées. Ce magnifique penthouse offre une vue à 360 degrés sur la ville. L'appartement est entièrement meublé et conçu pour votre confort. Mamad, ascenseur, 2 places de parking et cave.

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Tel-Aviv, Israël
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