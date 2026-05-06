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Quartier résidentiel Duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec piscine privée !

Hadera, Israël
depuis
$3,70M
;
9
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ID: 36061
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNegev

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » un appartement unique, à pied de la mer ! Caractéristiques : - Un duplex de 70 m² de 3 pièces haut-de-gamme avec de beaux matériaux, - Une pièce à vivre lumineuse avec accès sur une grande terrasse-véranda de 35 m², - Une superbe cuisine moderne et design avec de nombreux rangements, ouverte sur le salon, - Une suite parentale avec de nombreux rangements intégrés, - Une chambre supplémentaire sécurisée, - Un toit d'environ 90 m² avec grande piscine intégrée ! - Pré-équipement pour l'installation d'une cuisine extérieure, - Climatisation, système domotique, éclairage architectural, haut-parleurs encastrés… - 2 places de parking, 2 caves ! - 3 salles de bain et 3 toilettes ! - En plus : caméras de sécurité, ascenseur privé arrivant directement à l'étage du duplex ! Un appartement luxueux et rare dans un immeuble de 9 étages, superbe lobby, ascenseur de Shabbat, salle de réception et salle de sport réservée aux résidents. Un emplacement exceptionnel, à pied du bord de mer, de l'hôtel prestigieux Jacob's, du village commercial Mall Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers. Un duplex avec une vue mer panoramique à couper le souffle ! Un rêve ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
Loisirs

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