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Quartier résidentiel Baka - appartement de caractere a louer

Jérusalem, Israël
depuis
$10,000
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11
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ID: 35530
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Dans un immeuble boutique de 3 appartements Appartement plein de caractère, lumineux, entouré de verdure, avec hauts plafonds Design architectural Entièrement meublé haut standing 1er étage (environ 20 marches) 2 pièces + mezzanine 80 m² (incluant la mezzanine) 3 balcons – 12 m² Jardin commun à l’immeuble 2 salles de bains complètes (douches) Entrée le 15/06

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Jérusalem, Israël
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Loisirs

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