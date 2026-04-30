Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Vous achetez un 4 pièces – vous obtenez 132 m² + une terrasse de 25 m² !!
Immeuble neuf après projet Tama 38, avec lobby et ascenseur !
Penthouse 4 pièces, 80 m² habitables, avec une immense terrasse de 80 m² – entièrement soucca, offrant une vue panoramique exceptionnelle.
Environ 35 m² de la terrasse sont couverts par une pergola en verre complète de haut standing.
Cuisine améliorée, suite parentale avec salle d’eau, une salle de bain נוספת, pièce sécurisée (Mamad), climatisation centrale, chauffage au sol dans toutes les pièces, parking privé !
Les penthouses sont actuellement en cours de modification de plan d’urbanisme (Taba) avancée, en voie d’approbation, permettant une extension de 52 m² habitables !
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour