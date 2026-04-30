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Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca

Jérusalem, Israël
depuis
$2,95M
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ID: 35497
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

À propos du complexe

Vous achetez un 4 pièces – vous obtenez 132 m² + une terrasse de 25 m² !! Immeuble neuf après projet Tama 38, avec lobby et ascenseur ! Penthouse 4 pièces, 80 m² habitables, avec une immense terrasse de 80 m² – entièrement soucca, offrant une vue panoramique exceptionnelle. Environ 35 m² de la terrasse sont couverts par une pergola en verre complète de haut standing. Cuisine améliorée, suite parentale avec salle d’eau, une salle de bain נוספת, pièce sécurisée (Mamad), climatisation centrale, chauffage au sol dans toutes les pièces, parking privé ! Les penthouses sont actuellement en cours de modification de plan d’urbanisme (Taba) avancée, en voie d’approbation, permettant une extension de 52 m² habitables !

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Jérusalem, Israël
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