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Quartier résidentiel Kfar saba tout proche du canyon arim. tres grand grand duplex. rue calme

Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$3,292
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ID: 35043
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Adresse
    Berl Katznelson, 26 24

À propos du complexe

Grand duplex 190 m2 . Niveau 1 tres grand salon . cuisine . 2 chambres. mamad 2 salles de bain. Niveau 2 2 chambres , 1 salle de bain et coin jeux/ television Ascenseur et parking

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Petah Tikva Subdistrict, Israël
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