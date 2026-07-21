  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 2 pièces + balcon neuf proche mer

Quartier résidentiel 2 pièces + balcon neuf proche mer

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
7
ID: 35135
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Jabotinsky, 7

À propos du complexe

Nouvelle construction entre Gordon et Hilton. Copropriété de 7 étages avec 2 ascenseurs. Salle de sport dans l'immeuble. Standing haut de gamme. Cave privative de 12m2. Livraison décembre 2026. Garanties bancaires. Parfait comme premier achat, appartement de vacances, pied-à-terre ou investissement.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces neuf en prévente
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces neuf en prévente
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces neuf en prévente
Ashdod, Israël
depuis
$498,560
Appartement 3 pièces Une opportunité exceptionnelle pour investisseurs et jeunes couples ! Vente sur plan Dans un prestigieux programme immobilier à Ashdod Appartements neufs dans un programme de rénovation urbaine de prestige, avec financement dès le premier shekel ! Pourquoi choisir ici ?…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vieux nord - vue dégagée jusqu'à la mer
Quartier résidentiel Vieux nord - vue dégagée jusqu'à la mer
Quartier résidentiel Vieux nord - vue dégagée jusqu'à la mer
Quartier résidentiel Vieux nord - vue dégagée jusqu'à la mer
Quartier résidentiel Vieux nord - vue dégagée jusqu'à la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Vieux nord - vue dégagée jusqu'à la mer
Quartier résidentiel Vieux nord - vue dégagée jusqu'à la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,05M
Appartement duplex à vendre à Tel-Aviv, dans le Vieux Nord et à quelques pas de la mer. Tour de luxe avec gardien 24/7, salle de sport et piscine. 10ème étage avec ascenseurs. 4 pièces avec possibilité de modifier en 5/6 pièces. 2 salles de bain, 3 W.C. 230m² + 28m² de terrasses. Vue dégagée…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité
Hadera, Israël
depuis
$892,160
Reference HD 107 Quartier Ein ayam Tour Haut standing Prestation de la tour : Salle de sport , salle pour anniversaire et plus - 4 pièces : 105 m2 + 16 m2 de terrasse A partir du 11 -ème étage Parking Cave Avec vue sur le parc Orientation Est - 5 pièces 124 m2 + 25 m2 de terrasse A part…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller