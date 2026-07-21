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Quartier résidentiel Penthouse d'exception proche boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35173
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 42 Frishman Falafel Sabich Frishman

À propos du complexe

Dans un immeuble Bauhaus rénové de standing +++ Mini penthouse d'exception Petite rue calme proche de Gordon 3 chambres à coucher, 2 SDB, 3 toilettes Grande terrasse de plain-pied de 35m² Vue dégagée, verdoyante et calme Seulement quelques minutes des plages, restaurants et magasins

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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