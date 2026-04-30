Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer

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Appartement 4 pièces en 2ᵉ ligne de mer à Bat Yam
Situé à proximité de l’avenue Ha’Atsmaout, dans un quartier très recherché de Bat Yam, à deux pas du Tramway, Supermarchés et commerces, Plage et bord de mer, Synagogues, Parcs pour enfants...
Surface de 95 m² habitables + Balcon de 12 m².
Mamad (pièce sécurisée) extra grand
Suite parentale avec salle de douche & WC
Grande salle de bain avec baignoire (idéale pour enfants)
Séjour spacieux et très lumineux en façade
Exposition plein Est
Vendu avec 1 Place de parking
Entrée immédiate
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
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