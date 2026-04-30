Quartier résidentiel Appartement rue rembrandt - etat neuf - immeuble construit en 2025

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Rue Rembrandt , à proximité immédiate de la place Rabin et à environ 1 km de la mer, dans un environnement central et recherché proche de l'hotel de ville et du centre médical Ichilov (zone très centrale et recherchée à forte demande locative et patrimoniale).
- Situé au 6ᵉ étage d’un immeuble neuf livré en 2025, cet appartement 3 pièces offre une surface de 68 m².
- L’espace de vie est moderne et lumineux, avec des prestations récentes et de qualité.
- Belle terrasse de 14 m², idéale pour profiter de l’extérieur.
- L’appartement comprend une salle de bain avec WC ainsi qu’un mamad avec dressing intégré sur mesure.
- Une place de parking complète ce bien, rare dans ce secteur.
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Tel-Aviv, Israël
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