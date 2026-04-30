  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement rue rembrandt - etat neuf - immeuble construit en 2025

Quartier résidentiel Appartement rue rembrandt - etat neuf - immeuble construit en 2025

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,65M
;
11
Laisser une demande
ID: 35270
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

Rue Rembrandt , à proximité immédiate de la place Rabin et à environ 1 km de la mer, dans un environnement central et recherché proche de l'hotel de ville et du centre médical Ichilov (zone très centrale et recherchée à forte demande locative et patrimoniale). - Situé au 6ᵉ étage d’un immeuble neuf livré en 2025, cet appartement 3 pièces offre une surface de 68 m². - L’espace de vie est moderne et lumineux, avec des prestations récentes et de qualité. - Belle terrasse de 14 m², idéale pour profiter de l’extérieur. - L’appartement comprend une salle de bain avec WC ainsi qu’un mamad avec dressing intégré sur mesure. - Une place de parking complète ce bien, rare dans ce secteur.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,84M
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$787,200
Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe
Bat Yam, Israël
depuis
$787,200
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,77M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement rue rembrandt - etat neuf - immeuble construit en 2025
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,65M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$2,07M
En plein cœur de Bayit Vegan, au pied des synagogues, écoles et commerces : petit immeuble de 4 étages seulement avec ascenseur, parking couvert et grande cave de 12m2. Penthouse 4 pièces, transformable en 5 très facilement, avec immense terrasse de 50m2 Souccah sur vue panoramique de Jérusa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Magnifique 2. pièces + balcon; entièrement réalisé par un architecte designer de renom dans le prestigieux projet de Yossi Avrahami à NOGA, face à la plage, entouré de café trendy, restaurants, bars à vin, ateliers d'artistes et théâtre. Accès au working space, à la salle de sport et à la sa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Netanya, Israël
depuis
$2,20M
À vendre – Duplex penthouse 5 pièces avec terrasse panoramique et piscine Superbe duplex penthouse situé aux 11ᵉ et 12ᵉ étages, offrant des vues dégagées et un espace de vie moderne et lumineux. L'appartement comprend 119 m² au 11ᵉ étage avec une terrasse de 12 m², ainsi qu'une chambre pare…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller