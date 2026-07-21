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Quartier résidentiel Sublime 4 pièces avec terrasse face à la mer

Bat Yam, Israël
Vendu ou obsolète
7
ID: 35158
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yohanan HaSandlar

À propos du complexe

Immeuble livré en 2017. Condo avec salle de sport, jardin et parking. 3 chambres à coucher + 2 salles de bain. 5 minutes à pied de la plage. Vue mer 180 degrés.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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