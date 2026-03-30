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Quartier résidentiel Centre ville. belle terrasse

Raanana, Israël
depuis
$3,99M
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ID: 35058
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Hafetz Haim, 19 Hafetz Haim Garden

À propos du complexe

Nouvelle opportunité à Raanana – rue Hafetz Haim À deux pas de l’école Yhavne, dans un environnement familial et recherché. Appartement 4 pièces, très spacieux et agréable à vivre : ✔️ 120 m² habitables (160 m² arnona) ✔️ Belle terrasse de 25 m², idéale pour la soucca ✔️ Grand espace de vie ✔️ Mamad ✔️ 2 salles de bain ✔️ 2 caves ✔️ 2 places de parking Un appartement aux volumes rares, bien situé, offrant un vrai confort de vie au quotidien. ? Pour plus d’informations ou organiser une visite, contactez-nous

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Raanana, Israël
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