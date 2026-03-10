  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila

Appartement a louer a mamila

Jérusalem, Israël
depuis
$12,540
;
6
ID: 34831
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mamilla

Villa 180 mètres + 150 mètres espaces extérieurs 3 chambres 3 salles de bains Parking meublé Parking à Waldorf 11000 שח

Jérusalem, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$846,450
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Appartement rénové et lumineux à louer à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,630
Quartier résidentiel Appartement a louer a mamila
Jérusalem, Israël
depuis
$12,540
Autres complexes
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Ville côtière en plein essor, Natanya séduit par son cadre de vie entre plages, promenades et vie urbaine animée. Rue Jerusalem, à seulement 2 minutes des plages, cet appartement anciennement 5 pièces transformé en 4 pièces offre de très beaux volumes sur 130 m². Situé au 7ᵉ étage, il béné…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Park HaYam, Netanya, à deux pas de la mer. Appartement neuf de 102 m² + terrasse 14 m², 10ᵉ étage, 4 pièces. Projet Electra, tour moderne de 30 étages. Parking + cave, entrée immédiate. Quartier familial, proche commerces, écoles et plages. Prix en baisse : 3 050 000 ₪ (prix promoteur 3 …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
Agence
Immobilier.co.il
