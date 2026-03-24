Quartier résidentiel Centre-ville & jardin privÉ – 4 pièces standing à mishkenot hauma

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Situé au cœur de Jérusalem, dans le quartier recherché de Mishkenot HaUma, cet appartement en rez-de-jardin de 4 pièces, comprenant trois chambres à coucher, a été entièrement rénové, et présente un haut standing, prêt à emménager. D’une surface intérieure d’environ 110 m², il s’ouvre sur un jardin privatif de 100 m², offrant un véritable espace de vie extérieur en plein centre-ville. L’appartement est équipé et se compose d’un grand salon, d’une cuisine équipée, de trois chambres dont MAMAD, ainsi que de salles d’eau fonctionnelles. Le jardin permet de recevoir, d’installer une souccah ou simplement de profiter d’un espace extérieur au quotidien. À quelques minutes à pied du marché Mahane Yehuda, de la gare routière centrale, du tramway et de la Knesset, il bénéficie d’un accès immédiat à l’ensemble des commodités et axes principaux. Bien rare sur le marché, disponible à la location longue durée.
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Jérusalem, Israël
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