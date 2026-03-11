  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Affaire. prevoir renovation complete. superbe location.

Raanana, Israël
$2,16M
3
ID: 34168
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Yigael Yadin

À propos du complexe

Cottage de 8.5 pieces avec un enorme potentiel. Face a un parc. rue a sens unique. Quartier calme . grand sous sol.

Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$686,565
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Quartier résidentiel Cottage triplex rare
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$1,82M
Tres Gros Potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Stationnement Duplex 4,5 pièces Pleine vue mer invraisemblable
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,53M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Au cœur du quartier recherché de Mekor Baruch à Jérusalem, cet appartement spacieux de 110 m² offre un cadre de vie confortable et paisible, idéal pour une famille. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, il bénéficie d’une belle luminosité et d’une atmosphère calme. L’appartement se compose de 5…
