Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod

Ashdod, Israël
$3,76M
17
ID: 34851
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Exodus, 32

À propos du complexe

La Croisette a Ashdod !!! TRÈS RARE, LES PIEDS DANS L'EAU Villa de prestige avec piscine 340 m2, plusieurs terrasses, ascenseur, 5 salles de bains, et 6 wc, somptueuse suite parentale avec sa salle de bain, un magnifique dressing et belle terrasse vue sur la mer, climatisation, parking, Vous traversez et vous êtes a la plage de la Marina avec ses cafés, ses restaurants, ses jeux nautiques et ses chaises longues et transats!!!

Ashdod, Israël
