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Quartier résidentiel Appartement à louer en centre-ville

Jérusalem, Israël
depuis
$1,787
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ID: 35023
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans un immeuble boutique (5/4) Appartement 2 pièces – 36 m² Balcon de 4 m² Appartement lumineux, spacieux et entièrement meublé Équipements : Canapé-lit, armoire murale, table à manger, plaques de cuisson au gaz, four, réfrigérateur, lave-vaisselle, machine à laver, 2 lits simples Immeuble avec ascenseur de Shabbat Charges (vaad bait) : 240 ₪ / mois Arnona : environ 3 000 ₪ / an

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Jérusalem, Israël
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