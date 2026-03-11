  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer

Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer

Ashdod, Israël
$1,25M
ID: 34582
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Kinor

À propos du complexe

Appartement 5 pièces transformé en 4 a vendre a Ashdod dans le nouveau quartier "MAR". 4 mètres de hauteur sous plafond, climatisation parking, terrasse de 30 m2 vue mer. Etage élevé dans une résidence avec 3 ascenseurs dont un de Shabbat a proximité de la mer, d'écoles, bus,,,

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
