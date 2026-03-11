Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Vous rêvez d’un appartement unique, splendide, raffiné avec en prime une grande terrasse ?
Le département francophone de
RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un magnifique appartement décoré par un architecte, au centre-ville, rue Tarna, dans le projet haut de gamme VIVA, apprécié des francophones.
Caractéristiques :
- Appartement de 5 pièces,
- Superficie de 130 m² environ,
- Terrasse XL de 45 m² avec vue dégagée panoramique !
- Au 26 ème étage, avec ascenseur de Shabbat,
- Belle pièce à vivre lumineuse avec une grande baie vitrée,
- Superbe cuisine meublée sur mesure avec un grand bar,
- 4 chambres, dont une pièce sécurisée et une incroyable suite parentale avec un grand dressing,
- Lobby, 4 ascenseurs,
- 2 places de parking souterrain !
Situé au-dessus d’un centre commercial, avec un supermarché, des magasins, restaurants, et le centre médical francophone de Hadera.
A quelques minutes à pied des communautés francophones et à 12 minutes en voiture environ du bord de mer.
Exceptionnel !
Pour plus d’informations :
Ra’hel Benguigui,
Votre agent immobilier,
Département francophone de RE/MAX Hadera.
Licence n° 313736
Hadera, Israël
