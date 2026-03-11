  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !

Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !

Hadera, Israël
depuis
$954,608
;
7
ID: 34346
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Vous rêvez d’un appartement unique, splendide, raffiné avec en prime une grande terrasse ? Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un magnifique appartement décoré par un architecte, au centre-ville, rue Tarna, dans le projet haut de gamme VIVA, apprécié des francophones. Caractéristiques : - Appartement de 5 pièces, - Superficie de 130 m² environ, - Terrasse XL de 45 m² avec vue dégagée panoramique ! - Au 26 ème étage, avec ascenseur de Shabbat, - Belle pièce à vivre lumineuse avec une grande baie vitrée, - Superbe cuisine meublée sur mesure avec un grand bar, - 4 chambres, dont une pièce sécurisée et une incroyable suite parentale avec un grand dressing, - Lobby, 4 ascenseurs, - 2 places de parking souterrain ! Situé au-dessus d’un centre commercial, avec un supermarché, des magasins, restaurants, et le centre médical francophone de Hadera. A quelques minutes à pied des communautés francophones et à 12 minutes en voiture environ du bord de mer. Exceptionnel ! Pour plus d’informations : Ra’hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Realting.com
