  2. Israël
  3. Ramat Gan
  4. Quartier résidentiel Coup de fusil !!! prix exceptionnel ! conditions exceptionnelles !!!

Quartier résidentiel Coup de fusil !!! prix exceptionnel ! conditions exceptionnelles !!!

Ramat Gan, Israël
depuis
$3,10M
;
ID: 34920
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

À propos du complexe

Dans le quartier résidentiel de la bourse de Ramat Gan Penthouse de luxe exceptionnel 29ème et dernier étage 200 m² de surface habitable + 100 m² de terrasse Entièrement équipé et déjà meublé haut standing 2 places de parking + cave Les appartements dans l'immeuble se sont vendus en moyenne à 42 600 NIS/m² (tableau des ventes effectuées disponible). Le 2ème penthouse dans la tour n°1 a été vendu 13,5 millions de NIS. Nous proposons cet appartement d'exception au prix de 39 200 NIS le m², soit 9 800 000 NIS Offre de paiement incroyable : 1er versement de 6 millions à la signature et le reste dans 3 ans, avec remise des clés dès le 1er paiement. Cela signifie que l'on peut déjà toucher les loyers (estimation entre 25 et 30 000 NIS/mois), et même le revendre dans les 3 premières années Taxe d'acquisition pour un touriste : 8%

Ramat Gan, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israël
depuis
$1,50M
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$759,266
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Quartier résidentiel Magnifique
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
Autres complexes
Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
À vendre – superbe appartement rénové de 5 pièces (105 m² net) avec une belle terrasse de 20 m², au 2ᵉ étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur. L’appartement se distingue par sa luminosité, son calme, et sa parfaite répartition des espaces : séjour agréable, cuisine moderne, suite…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Programme neuf! 15/85 sans indexation
Netivot, Israël
depuis
$395,010
programme neuf dans le nouveau quartier de netivot conditions de paiement sans precedent 3 ans de construction snas indexation
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$655,215
Stop affaire Appartement 3 pièces a Youd Bet, très bien placé a un très bon prix .Entièrement meublé. A proximité de moyens de transport, écoles, aires de jeux, synagogues, commerces
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
