Quartier résidentiel Coup de fusil !!! prix exceptionnel ! conditions exceptionnelles !!!

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Dans le quartier résidentiel de la bourse de Ramat Gan
Penthouse de luxe exceptionnel
29ème et dernier étage
200 m² de surface habitable + 100 m² de terrasse
Entièrement équipé et déjà meublé haut standing
2 places de parking + cave
Les appartements dans l'immeuble se sont vendus en moyenne à 42 600 NIS/m² (tableau des ventes effectuées disponible). Le 2ème penthouse dans la tour n°1 a été vendu 13,5 millions de NIS. Nous proposons cet appartement d'exception au prix de 39 200 NIS le m², soit 9 800 000 NIS
Offre de paiement incroyable :
1er versement de 6 millions à la signature et le reste dans 3 ans, avec remise des clés dès le 1er paiement.
Cela signifie que l'on peut déjà toucher les loyers (estimation entre 25 et 30 000 NIS/mois), et même le revendre dans les 3 premières années
Taxe d'acquisition pour un touriste : 8%
Localisation sur la carte
Ramat Gan, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour