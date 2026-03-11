Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À VENDRE – LE PENTHOUSE DU ROI AU CŒUR DE TEL-AVIV
Idéal comme investissement ou pied-à-terre. Seulement ₪62 658/m² !!!
À quelques pas du Shuk HaCarmel, de Shenkin, du boulevard Rothschild et à seulement 5 minutes de la plage, ce duplex unique se situe dans une rue entièrement rénovée, dans un immeuble boutique neuf au style préservé, au 5ᵉ étage avec ascenseur.
Caractéristiques principales :
135 m² intérieurs
46 m² de terrasses (6 m² + 40 m²)
Cave incluse
Option de parking
Premier niveau :
Grand salon lumineux avec cuisine ouverte
3 chambres, dont une suite parentale avec salle de bains attenante et terrasse de 6 m²
Deuxième salle de bains indépendante
Placards intégrés dans toutes les chambres
Une chambre est un Mamad (pièce sécurisée)
Étage supérieur :
Espace polyvalent (salon secondaire, bureau ou coin lecture)
Salle de bains avec WC
Accès à une exceptionnelle terrasse de toit de 40 m² avec cuisine extérieure & barbecue intégré
Autorisation pour jacuzzi ou piscine
Vue dégagée – idéale pour recevoir ou profiter d’une intimité totale
Immeuble & finitions :
Matériaux haut de gamme
Immeuble boutique moderne avec peu d’appartements
Coûts :
Prix : 9 900 000 ILS
Prix au m² : ₪62 658/m²
Charges de copropriété : 900 NIS / mois
Taxes municipales (Arnona) : 1 800 NIS / 2 mois
Le futur de la rue King George :
Un grand boulevard vert est prévu juste en face de l’immeuble. Le penthouse bénéficiera d’une vue dégagée sur une avenue paysagée, sans construction future.
De plus, la place Magen David (croisement King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin) deviendra bientôt un hub de transport majeur, desservi par la Ligne Pourpre et la ligne de métro M2, à seulement 100 mètres de la propriété – renforçant son accessibilité et sa valeur à long terme.
???? Une opportunité unique !
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
