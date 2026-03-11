  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.

Ascalon, Israël
depuis
$611,325
11
ID: 34706
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soigneusement conçus et soignés dans les moindres détails pour un intérieur fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée luxueux aux touches élégantes qui caractérisent le projet, qui comprend également un grand parking et des espaces de rangement. Le projet est situé à quelques pas d'un centre commercial animé, du parc high-tech et de la gare, et est entouré d'espaces verts et d'établissements d'enseignement pour tous les âges. C'est l'alliance parfaite entre tranquillité champêtre et style de vie urbain.

Ascalon, Israël
