Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad

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Douche et WC doubles
Services supplémentaires :
2 places de parking couvertes
Services de l'immeuble :
Spa, sauna, piscine, conciergerie
Sécurité 24h/24 et 7j/7
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Tel-Aviv, Israël
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