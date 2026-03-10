  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Ascalon, Israël
depuis
$890,340
;
6
ID: 34852
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Quartier Agamim un beau Penthaouse 5 pieces avec grande Terasse

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, endroit calme, luxueux, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$815,100
Quartier résidentiel Quartier calme
Ashdod, Israël
depuis
$674,025
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,18M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Dizengoff 43 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  2 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute à pied de la plage Venez vivre au pied du Kikar et de tout ces commerces Caractéri…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Afficher tout Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$9,405
Villa centre ville Raanana. rue calme proche ecole Bilou. niveau 1 : tres grand salon avec coin repas . cuisine separee. chambre parentale dressing vue sur la piscine. Niveau 2 : 3 chambres 2 salles de bain. niveau 3 : une suite. Sous sol : grande piece et mamad. piscine et jardin . Parking
Agence
Immobilier.co.il
