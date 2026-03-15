Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6? arrondissement

Une adresse d’exception au cœur d’Ashdod Nouveau programme résidentiel – 6ᵉ arrondissement Au cœur du quartier en plein renouveau de Rova V (District 6), Ashdod, à l’angle des rues Bnei Brit et Michashvili, ce nouveau projet résidentiel incarne une vision moderne de l’habitat urbain : élégance architecturale, confort de vie et emplacement stratégique. Composé de deux immeubles contemporains, le projet bénéficie d’une implantation privilégiée face à un parc verdoyant. Grâce à sa position d’angle, chaque appartement profite d’ouvertures généreuses offrant une luminosité naturelle exceptionnelle, des vues dégagées et une ventilation optimale. Les espaces de vie ont été pensés avec une grande attention aux détails, alliant fonctionnalité, volumes agréables et qualité de construction. Les appartements proposent des plans intelligents et équilibrés, parfaitement adaptés à la vie familiale moderne, avec des espaces de réception spacieux et des pièces baignées de lumière. Un emplacement central recherché Vivre dans ce projet signifie profiter d’un environnement urbain complet où toutes les commodités essentielles se trouvent à proximité immédiate. Le quartier offre un accès rapide à des établissements scolaires réputés, à de nombreuses synagogues et à une vie communautaire dynamique. Les commerces, services et supermarchés sont accessibles en quelques minutes seulement, tout comme les espaces verts et les équipements de loisirs. À proximité se trouvent notamment la Ashdod Cinematheque, le grand centre commercial BIG Fashion Ashdod, la Ashdod Ad Halom Railway Station permettant de rejoindre rapidement le centre du pays, ainsi que l’hôpital moderne Assuta Ashdod Hospital. Le quartier du centre-ville d’Ashdod, avec ses restaurants, cafés et lieux de vie, se trouve également à quelques minutes, tout comme les principaux axes routiers facilitant l’accès rapide vers Tel-Aviv et le reste du pays. Un investissement stratégique dans un quartier en pleine transformation Le sixième arrondissement d’Ashdod connaît aujourd’hui une importante dynamique de modernisation et de développement urbain. Les nouveaux projets immobiliers contribuent à revaloriser ce secteur central très recherché. Acquérir un appartement dans ce programme aujourd’hui signifie profiter d’un prix particulièrement attractif dans un emplacement appelé à prendre de la valeur dans les années à venir. Cette combinaison entre centralité, qualité de construction et prix de lancement représente une opportunité rare sur le marché immobilier d’Ashdod. Des conditions d’acquisition particulièrement avantageuses Le projet se distingue également par un plan de paiement exceptionnellement souple, conçu pour faciliter l’accès à la propriété. Seulement 15 % du prix du bien sont versés à la signature du contrat, tandis que les 85 % restants sont payables uniquement à la livraison de l’appartement. Ce plan est proposé sans intérêts et sans indexation pendant toute la durée de la construction, permettant aux acquéreurs de bénéficier d’une visibilité financière claire et d’un avantage économique considérable. Exemple d’acquisition – Appartement 3 pièces Prix de l’appartement : 1 560 000 ₪ Paiement à la signature (15 %) : Frais d’agence et d’avocat inclus : 288 162 ₪ (environ 80 000 €) Solde payable à la livraison dans 3 ans : 1 326 000 ₪ Pendant toute la période de construction, aucun intérêt ni indexation ne sont appliqués. Une opportunité rare sur le marché d’Ashdod Grâce à son emplacement central, à la qualité de son architecture et à ses conditions d’acquisition particulièrement avantageuses, ce projet représente aujourd’hui l’une des opportunités immobilières les plus attractives d’Ashdod. Que ce soit pour une résidence principale ou pour un investissement patrimonial, ce programme offre l’équilibre parfait entre qualité de vie, emplacement stratégique et potentiel de valorisation.