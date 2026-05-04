  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Baka - appartement de caractere a louer

Quartier résidentiel Baka - appartement de caractere a louer

Jérusalem, Israël
depuis
$10,000
;
11
Laisser une demande
ID: 35514
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Dans un immeuble boutique de 3 appartements Appartement plein de caractère, lumineux, entouré de verdure, avec hauts plafonds Design architectural Entièrement meublé haut standing 1er étage (environ 20 marches) 2 pièces + mezzanine 80 m² (incluant la mezzanine) 3 balcons – 12 m² Jardin commun à l’immeuble 2 salles de bains complètes (douches) Entrée le 15/06

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$803,600
Quartier résidentiel Cout de fusil !!! prix exceptionnel ! conditions exceptionelles !!!
Ramat Gan, Israël
depuis
$9,90M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,22M
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,77M
Quartier résidentiel Maison à vendre à jérusalem - talbiye
Jérusalem, Israël
depuis
$15,09M
Vous regardez
Quartier résidentiel Baka - appartement de caractere a louer
Jérusalem, Israël
depuis
$10,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$957,760
Mardochée Khayat vous invite à vivre dans un de nos projets résidentiels de Netanya. Le projet est situé dans le quartier en face de Kiriat Hasharon, proche des nouveaux accès à l'autoroute 2 (Tel Aviv/Haifa). Le Projet Nevo Hasharon est situé à proximité du country Elystour, synagogue, supe…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$4,95M
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$7,800
Appartement neuf 3 pièces avec magnifique vue dégagée sur les jardins. Terrasse de 25 m². Soukka. Exposé sud et ouest. 2 parkings souterrains et une cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller