Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc

Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un projet neuf dans l’un des meilleurs quartiers de Hadera “Le Parc”. La construction au design architectural vous propose de vivre dans un complexe de deux immeuble au pied d’une galerie commerciale où de belles enseignes seront présentes . Vous désirez habiter dans une rue calme et en plein dans le parc ce projet neuf est fait pour vous . Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vivre dans le quartier du parc de Hadera peut être attrayant. Tout d'abord, le parc lui-même offre un environnement naturel magnifique où vous pourrez vous détendre, vous promener et profiter de la nature. Il peut être très agréable de vivre à proximité d'un espace vert aussi vaste. De plus, le quartier du parc de Hadera est généralement calme et paisible, ce qui en fait un endroit idéal pour les familles ou les personnes qui cherchent à échapper à l'agitation de la ville. En termes de commodités, le quartier est souvent bien équipé avec des écoles, des commerces et des services à proximité. Vous pourriez donc bénéficier d'un accès facile à tout ce dont vous avez besoin au quotidien. En résumé, vivre dans le quartier du parc de Hadera offre un cadre naturel agréable, un environnement calme, des commodités à proximité et une bonne accessibilité à d'autres régions d'Israël. Prenez votre voiture et vous serez à 30 minutes de Tel Aviv 30 minutes de Haifa 10 minutes de la plage de hadera Caractéristiques du projet Très beau lobby double décoré par architect pour une intimité maximale des proprietaires. Une salle de sport,tres beau jardin suspendu Trois ascenseurs dont un chabbatique Une vue degagée des les premiers étages. Projet avec garantie bancaire Durée de la construction 3 ans Démarrage de la construction prévu pour décembre 2024 Chaque appartement est vendu avec une place parking privé et une cave Prestation de haut standing Caractéristiques de l appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Préparation à la climatisation Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie mitigeur Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Plusieurs appartements sont à la vente 3 pièces surface 83,5m2 + 7,2m2 terrasse 4 pièces surface 106m2 +15,2 m2 terrasse 5 pièces surface 127m2 + 25,8m2 terrasse