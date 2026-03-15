Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192

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Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant
26 appartements avec parking privé.
Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF
individuelle avec diffusion indépendante
dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage
en grès cérame, menuiserie aluminium
de qualité supérieure, salles de bains entièrement
équipées, portes intérieures premium et système
électrique avancé compatible maison intelligente.
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Ashdod, Israël
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