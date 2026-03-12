Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor
Votre nouvelle vie commence ici
Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques minutes du tramway et à proximité de toutes les commodités de Jérusalem.
Borochov combine :
Tranquillité et verdure
Accessibilité et connectivité
Cadre de vie moderne et sécurisé
C’est l’opportunité idéale pour vivre à Jérusalem ou investir dans un quartier à fort potentiel de valorisation.
Dans ce contexte, l’acquisition d’un appartement neuf sur la rue Borochov représente une véritable opportunité. Entre la modernisation du quartier, la rareté du foncier à Jerusalem et la forte demande pour les logements neufs, le potentiel de plus-value dans les prochaines années apparaît particulièrement évident.
Principaux éléments du cahier des charges
Description du bâtiment
Standard architectural élevé.
Deux entrées par immeuble, avec lobby d’entrée conçu par un architecte d’intérieur.
2 ascenseurs modernes et rapides.
Local à vélos pour les résidents.
Jardin et aménagement paysager conçus par un architecte paysagiste.
Local de rangement pour poussettes.
Préparation pour borne de recharge pour véhicule électrique.
Installations techniques
Connexion électrique triphasée dans les appartements (25x3) et alimentation principale adaptée.
Système de climatisation central VRF (technologie avancée, silencieuse et économe en énergie).
Préparation pour machine à laver et sèche-linge dans chaque appartement.
Prises télévision et communication dans chaque pièce.
Installation de plomberie moderne avec système d’eau chaude central.
Menuiseries, fenêtres et aluminium
Porte d’entrée design de haute qualité pour chaque appartement.
Fenêtres et baies vitrées à double vitrage isolant de haute qualité.
Volets roulants électriques dans toutes les pièces principales.
Stores électriques dans les espaces de vie.
Préparation pour moteur électrique sur tous les volets.
Revêtements et finitions – Espaces de vie
Carrelage en grès cérame haut de gamme dans les dimensions : 80×80 / 100×100.
Parquet possible dans les chambres.
Plinthes assorties au carrelage.
Isolation acoustique et thermique renforcée entre les appartements.
Revêtement antidérapant sur les balcons et terrasses.
Salle de bains
Sanitaires suspendus avec réservoir encastré.
Baignoire ou douche moderne selon plan.
Robinetterie de qualité (type GROHE ou équivalent).
Carrelage mural et sol de qualité supérieure.
Cuisine
Cuisine moderne haut de gamme comprenant plan de travail et rangements.
Évier encastré et robinet design.
Préparation complète pour électroménager.
Penthouses
Terrasse privée sur le toit avec dalle béton et isolation complète.
Hauteur sous plafond jusqu’à 3,90 m.
Système domotique (maison intelligente).
Arrivées d’eau et de gaz sur la terrasse.
Piscine privée possible.
Préparation pour cuisine extérieure.
Volets électriques dans toutes les pièces.
Garde-corps en verre sur la terrasse.
Points d’électricité supplémentaires.
Plafonds décoratifs design.
Un emplacement recherché, un projet moderne et un potentiel de valorisation élevé dans l’un des quartiers en plein essor de Jerusalem.
Un investissement stratégique
Quartier en plein renouveau avec nouvelles infrastructures et commerces
Proximité du tramway et des principaux pôles d’activité
Forte demande pour les logements neufs dans un quartier limité en foncier
Potentiel de plus-value important dans les prochaines années
Acheter sur la rue Borochov c’est sécuriser votre futur et investir dans un emplacement rare à Jérusalem.
Ne manquez pas l’opportunité de devenir propriétaire dans l’un des projets les plus prestigieux de Kiryat HaYovel.
Paiements :
15% a la signature (plus agence et avocat)
Le solde a la remise des clés dans 5 ans sans aucune indexation ni interêt
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour