  4. Quartier résidentiel 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 22

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité, Dans le nouveau nord, près de la place Rabin Au 22 rue Bloch, immeuble rénové Dans un immeuble neuf actuellement habité Au 4ème étage avec vue dégagée Appartement 3 pièces d'environ 78 m² + une agréable et spacieuse terrasse ensoleillée d'environ 10 m² Grand mamad ! Exposé plein ouest, baigné de lumière naturelle Orientation nord et ouest Une douche et deux WC Une cave et une place de parking sécurisée sont inclus dans la propriété.

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d’investissement au cœur de jérusalem- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$862,125
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
Rue Nahalat Benyamin 116 A vendre En exclusivité Immeuble récent 2.5 pieces transformé en 2 pieces 50m2 avec balcon de 5m2 2ème étage Ascenseur Prix : 2950.000
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$579,975
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$655,215
Stop affaire Appartement 3 pièces a Youd Bet, très bien placé a un très bon prix .Entièrement meublé. A proximité de moyens de transport, écoles, aires de jeux, synagogues, commerces
