Quartier résidentiel 3 pieces immeuble neuf rue bloch avec parking cave et terrasse

Nouveauté en vente en exclusivité,
Dans le nouveau nord, près de la place Rabin
Au 22 rue Bloch, immeuble rénové
Dans un immeuble neuf actuellement habité
Au 4ème étage avec vue dégagée
Appartement 3 pièces d'environ 78 m² + une agréable et spacieuse terrasse ensoleillée d'environ 10 m²
Grand mamad !
Exposé plein ouest, baigné de lumière naturelle
Orientation nord et ouest
Une douche et deux WC
Une cave et une place de parking sécurisée sont inclus dans la propriété.
Tel-Aviv, Israël
