  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$937,365
;
8
ID: 34514
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tchernichovsky, 72

À propos du complexe

Au cœur du quartier recherché de Rasco à Jérusalem, découvrez ce magnifique appartement 3 pièces de 67 m² , situé au 1er étage d’un immeuble entièrement rénové après TAMA avec ascenseur de Shabbat. Le salon lumineux avec cuisine semi-séparée s’ouvre directement sur un superbe jardin clôturé d’environ 100 m², dont 15 m² carrelés au Tabu, offrant un espace de vie extérieur exceptionnel et rare en ville. L’appartement comprend une grande chambre sécurisée (Mamad) ainsi qu’une seconde pièce idéale pour un bureau, une chambre d’enfant ou d’appoint. Grâce à ses expositions ouest et sud, le bien bénéficie d’une luminosité naturelle agréable tout au long de la journée, dans un environnement calme et résidentiel. Une opportunité idéale pour vivre confortablement à Jérusalem ou réaliser un investissement immobilier sûr dans un secteur très recherché.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

