Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Au cœur du quartier recherché de Rasco à Jérusalem, découvrez ce magnifique appartement 3 pièces de 67 m² , situé au 1er étage d’un immeuble entièrement rénové après TAMA avec ascenseur de Shabbat. Le salon lumineux avec cuisine semi-séparée s’ouvre directement sur un superbe jardin clôturé d’environ 100 m², dont 15 m² carrelés au Tabu, offrant un espace de vie extérieur exceptionnel et rare en ville. L’appartement comprend une grande chambre sécurisée (Mamad) ainsi qu’une seconde pièce idéale pour un bureau, une chambre d’enfant ou d’appoint. Grâce à ses expositions ouest et sud, le bien bénéficie d’une luminosité naturelle agréable tout au long de la journée, dans un environnement calme et résidentiel. Une opportunité idéale pour vivre confortablement à Jérusalem ou réaliser un investissement immobilier sûr dans un secteur très recherché.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour