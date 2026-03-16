  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad

Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,41M
;
10
Laisser une demande
ID: 34971
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 21

À propos du complexe

En vente exclusive, Dans la Tour YOO, Nissim Aloni 19 Dans une tour prestigieuse et très bien entretenue Au 8ème étage avec vue dégagée nord-ouest Un superbe appartement très spacieux 188 m² + terrasse ensoleillée de 10 m² Appartement de 4,5 pièces, dont une suite parentale Grande suite parentale avec dressing Douche et WC doubles Services supplémentaires : 2 places de parking couvertes Services de l'immeuble : Spa, sauna, piscine, conciergerie Sécurité 24h/24 et 7j/7

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Netanya, Israël
depuis
$2,665
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,76M
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,41M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m2 , 17eme bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Penthouse 5 pièces 167m2 avec 44m2 terrasse, 17eme Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d’un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Située à la limite de Bet Veigan/Kyriat Yovel . Endroi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$893,475
Appartement a vendre rénové a Ashdod de 154 m2 avec cave situé a "HE" a proximité de commerces, écoles, synagogues, bus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,57M
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller