  Quartier résidentiel Herbert samuel 34, projet aura

Quartier résidentiel Herbert samuel 34, projet aura

Hadera, Israël
depuis
$736,725
6
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Dans le projet du promoteur renommé AURA. Aura, propriétaire de nombreux appartements à City Hadera. Tous les commerces et restaurants sont au rez-de-chaussée ! Mirpeset de type soucca d'environ 20 mètres offrant une vue imprenable sur la mer ! À seulement 50 mètres de la gare centrale ! Situé au 24e et dernier étage ! Livraison prévue : 01/03/2026. Frais d'agence : 1,8 %.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
