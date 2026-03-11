  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo

Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
;
8
Laisser une demande
ID: 34659
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

Appartement toit / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 pièces | 4ᵉ étage sur 4 | 180 m² À vendre directement par le propriétaire, au cœur de Tel Aviv, dans une rue calme et recherchée : un appartement toit duplex de 5 pièces. 115 m² construits + 65 m² de toit-terrasse. Un appartement superbe et lumineux, proche des lieux les plus prisés de la ville tout en restant calme et familial. Situé au 4ᵉ et dernier étage, unique appartement sur l’étage. Vue urbaine dégagée depuis le rooftop. Caractéristiques supplémentaires : Mamad (pièce sécurisée) Parking souterrain Cave souterraine Climatisation centrale 3 salles de bains / toilettes Fenêtres double vitrage Volets électriques dans tout l’appartement

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,912
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,46M
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel 3 pièces lumineux - kerem hatemanim - geula - gazoz beach - shouk hacarmel rue calme et ensoleillée à 1 minute de la plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,05M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$1,51M
Situé dans le quartier très recherché d’Ir Yamim à Netanya, à proximité immédiate du Kikar HaPiano, du Canyon Ir Yamim et des plages. Appartement 5 pièces de 140 m² Au 2ᵉ étage Terrasse de 18 m² avec vue , Deux parkings et une cave. Résidence récente de standing, offrant salle de sport, s…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bien situer
Quartier résidentiel Bien situer
Jérusalem, Israël
depuis
$1,787
Appartement en très bon état, partiellement meublé, proche des transports en commun, fortement recommandé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller