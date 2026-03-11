  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem

Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
;
4
Laisser une demande
ID: 34126
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiriat Hayovel Jérusalem Centre commercial à proximité du projet, a 300m du tramway. 2 ascenseurs, 3 jardins d’enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement Livrable en Mars 2028 2 pièces 54m2 avec terrasse de 18m2 Prix : 2.350.000sh 4 pièces 93m2 avec terrasse entre 11 et 13m2 Prix à partir de 3.300.000sh Penthouse 3 pièces 90m2 avec terrasse de 34m2 - 8eme étage Prix : 3.450.000sh Penthouse 4 pièces 93m2 avec terrasse de 25m2 - 8ème étage Prix :3.800.000sh Penthouse 4 pièces 95m2 avec terrasse de 14m2 - 15ème étage Prix : 3.880.000sh Rez de jardin 4 pièces 96m2 avec terrasse 24m2 Prix de 3.000.000sh a 3.500.000sh (immeuble 8 étages) 4 pièces 93m2 avec terrasse de 11m2 – 6ème étage (immeuble 8 étages) Prix : 3.250.000sh Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence qui sont de 2% hors taxes Les prix peuvent être sujet a variation Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés. Pour plus de renseignement me contacter

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Ascalon, Israël
depuis
$843,315
Quartier résidentiel Toit prive
Jérusalem, Israël
depuis
$2,90M
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
Quartier résidentiel Penthouse near baka
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Cottage triplex rare
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,28M
Voici le nouveau projet sur Bait Vagan limitrophe Ramat Sharet. - Dans la nouvelle phase, vous profiterez d'un excellent emplacement au cœur du quartier, d'une topographie optimale et d'une connexion entre un environnement urbain, des espaces verts, des parcs à proximité et une vue panoramiq…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
À VENDRE – TEL AVIV | Rue Karl Netter, proche de l’hôtel Norman Dans un immeuble magnifique, découvrez ce superbe appartement de 3 pièces : • 74 m² habitables + 13 m² de terrasse • 2 chambres confortables • 2 salles de bains modernes • Ascenseur et grand cellier • Place de parking incluse …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller