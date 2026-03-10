  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek

Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
;
12
Laisser une demande
ID: 34855
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

À Louer – Penthouse au cœur de Neve Tzedek Disponible dès début janvier, ce penthouse exceptionnel offre de rares espaces extérieurs, des finitions haut de gamme et un emplacement imbattable dans l’un des quartiers les plus prestigieux de Tel Aviv. Détails du bien : 100 m² intérieur avec 55 m² de terrasse + 50 m² de rooftop privé 4ᵉ étage avec ascenseur Très grande suite parentale 2 chambres au total (dont une Mamad) 2 salles de bain + 3 toilettes Vue mer Matériaux et finitions haut de gamme Loyer : 25,000 ₪ par mois Pour plus de détails ou pour organiser une visite privée, veuillez contacter Premium Real Estate.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,07M
Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Dans un environnement calme et verdoyant de Ramat Sharet, découvrez un duplex d’exception où l’espace, la lumière et la sérénité se rencontrent. Ce bien de 146 m² offre un vaste séjour avec salle à manger ouvrant sur deux immenses terrasses de 70 m² et 30 m², surplombant la vallée et baignan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,21M
Très rare !!!! Dans la résidence Sarfati, rue Exodus, a la marina, appartement 4 pièces avec terrasse de 24 m2 vue mer. Situé au 5ème étage, 2 ascenseurs dans l'immeuble dont un de shabat. appartement entièrement refait, très moderne, a 50 mètres a pied de la plage. Avis aux connaisseurs
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller