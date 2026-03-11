  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
;
9
ID: 34481
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

À propos du complexe

Emplacement idéal a coté de la rue Shenkin près du Shouk Hacarmel appartement3 pieces 93 m² + balcon de 8,5 m² 4ᵉ étage à l’arrière (très calme) place de parking dans un système robotisé Attention ! Par rapport au plan de l’appartement, la petite pièce attenante à la cuisine a été supprimée C EST UN 3 PIECES

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
