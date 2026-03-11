  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Herzliya
  4. Quartier résidentiel Investissement . hertzylia

Quartier résidentiel Investissement . hertzylia

Herzliya, Israël
depuis
$874,665
;
6
Laisser une demande
ID: 34187
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Asher Barash

À propos du complexe

Appartement de 4 pieces proche de l universite de Reichmann. Miklat dans l immeuble. Situe dans une rue tres agreable. Parfait pour un premier achat ou pour un investissement. Tres demande en location.

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, haut standing, permis de construire, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Ascalon, Israël
depuis
$454,575
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$752,400
Vous regardez
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Herzliya, Israël
depuis
$874,665
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,10M
Duplex penthouse a vendre a Ashdod : Grand séjour et cuisine donnant sur une terrasse de 18m2 face au parc, 2 chambres a coucher et une salle de bain et WC, a l'étage grande terrasse, suite parental avec dressing et ו avec jacuzzi et WC, un salon, une buanderie, ainsi qu'une autre chambre av…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rez de jardin spacieux
Quartier résidentiel Rez de jardin spacieux
Quartier résidentiel Rez de jardin spacieux
Quartier résidentiel Rez de jardin spacieux
Quartier résidentiel Rez de jardin spacieux
Quartier résidentiel Rez de jardin spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
A Barnea un rez de jardin spacieux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
À vendre en exclusivité Dans le nouveau quartier Nord Dans la prestigieuse tour Nehardea Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante Face à la rue Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun 127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée L'appartement est triplement climatisé. Très lumineux …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller