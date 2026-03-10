Quartier résidentiel Bon emplacement

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
;
4
ID: 34871
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

À propos du complexe

Au cœur du quartier de Baka, rue Mekor Chaim. Appartement 4 pcs de 100 m² dans un immeuble de haut standing, 1er etage avec balcon et ascenseur, comprenant un parking et une cave.

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
