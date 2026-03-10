  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam

Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
;
10
Laisser une demande
ID: 34902
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

À vendre en exclusivité – Appartement récent, Bat Yam Une opportunité rare pour vivre au calme au cœur de Bat Yam, dans une rue paisible et agréable, proche de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : • Surface habitable : 83 m² • Balcon : 5 m² • Pièce sécurisée (Mamad) avec dressing • Suite parentale spacieuse avec dressing et salle de bain privative • Cuisine modernisée • Appartement récent dans un immeuble de qualité Emplacement idéal – tout à proximité : • Proche de l’avenue Ha'Atsmaout et de sa promenade verte • À quelques minutes de la plage • À proximité du tramway • Accès rapide aux transports en commun • Supermarchés • Écoles • Cafés, commerces et autres services

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À louer : phénoménal cottage neuf à ashdod – quartier youd zayin ????
Ashdod, Israël
depuis
$6,270
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,64M
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israël
depuis
$423,225
Dans le nouveau quartier de Netivot Le quartier Ramot Yoram en plein Expansion mitoyen au quartier neve sharone . Investissement pure .Grand choix d appartement du 3 pieces au Penthouse avec des rez de jardin . Livraison dans 2 ans .Avec garantie bancaire
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,02M
À vendre en exclusivité – Appartement moderne à Bat Yam À seulement 2 minutes du tramway et 500 mètres de la plage, cet appartement lumineux et rénové bénéficie d’un emplacement exceptionnel, à proximité du boulevard de l’Indépendance, de ses espaces verts et de ses services. Détails du bi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
A vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamak * Possibilité de vente meublé avec électroménager
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller