Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer

Penthouse de luxe dans le Vieux Nord avec vue sur la ville et la mer.
4.5 pièces de 168 m² avec 2 balcons de 48 m² et 26 m². Superbe terrasse privée sur le toit de 40 m².
3 grandes chambres et une plus petite. 3 salles de bains.
Immeuble neuf haut de gamme avec ascenseur et 2 places de parking privées.
Ce magnifique penthouse offre une vue à 360 degrés sur la ville.
L'appartement est entièrement meublé et conçu pour votre confort.
Mamad, ascenseur, 2 places de parking et cave.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour