Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer

Tel-Aviv, Israël
$6,11M
4
ID: 34382
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 3

À propos du complexe

Penthouse de luxe dans le Vieux Nord avec vue sur la ville et la mer. 4.5 pièces de 168 m² avec 2 balcons de 48 m² et 26 m². Superbe terrasse privée sur le toit de 40 m². 3 grandes chambres et une plus petite. 3 salles de bains. Immeuble neuf haut de gamme avec ascenseur et 2 places de parking privées. Ce magnifique penthouse offre une vue à 360 degrés sur la ville. L'appartement est entièrement meublé et conçu pour votre confort. Mamad, ascenseur, 2 places de parking et cave.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

